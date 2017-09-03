На US Open задержали мошенника из Эстонии

На Открытом чемпионате США по теннису (US Open) задержали гражданина Эстонии. Об этом сообщает портал Postimees.

33-летний Райнер Пийриметс был доставлен в полицию Нью-Йорка за то, что при помощи специального оборудования передавал информацию об исходе розыгрышей своим знакомым, которые делали ставки в режиме онлайн (небольшая задержка в трансляции матчей дает возможность делать ставки на розыгрыши, исход которых уже известен).

Задержание было осуществлено на матче между чешкой Петрой Квитовой и француженкой Каролин Гарсией. Отмечается, что Пийриметс находился на US Open нелегально, так как ему еще 2016 году на 20 лет запретили посещать турнир за мошенничество.

US Open проходит в Нью-Йорке с 28 августа по 9 сентября. Общий призовой фонд соревнований составляет 50,4 миллиона долларов.