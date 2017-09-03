Латынина рассказала о сгоревшей от рук неизвестных машине

Обозреватель «Эха Москвы» Юлия Латынина рассказала о том, что ее машину подожгли неизвестные. Об этом сообщается на сайте радиостанции в воскресенье, 3 сентября.

«Она стояла на том самом участке перед домом, в том самом месте, которое уже подвергалось атаке, когда нас и наших соседей обрызгали этим нелетальным отравляющим веществом», — отметила Латынина.

Инцидент произошел 3 сентября примерно в 7:30 утра. Возгорание первыми заметили родители журналистки. Ее отец проснулся от резкого хлопка, после чего вышел на улицу и увидел горевшую машину. Пожарные приехали примерно через 10 минут, когда автомобиль почти полностью выгорел.

Юлия Латынина полагает, что поджог совершили люди, напавшие на ее дом в июле. Однако прибывший на место следователь рассказал ей, что возгорание могло быть вызвано неисправностью электропроводки.

«Машина стояла с открытыми окнами, она проветривалась, из нее не так и не выветрился запах. И в принципе, теоретически, подойти к открытой машине и бросить что-нибудь внутрь было очень легко», — добавила журналистка.

21 июля Комитет защиты журналистов (CPJ) призвал власти России расследовать нападение на дом Юлии Латыниной в Переделкино, которое было совершено в ночь на среду, 19 июля. От действий неизвестный пострадали восемь человек, в том числе двое детей. Неизвестный облил дом, машину и людей какой-то дурнопахнущей жидкостью, которая, как заявили потом в полиции, опасности для здоровья не представляла.