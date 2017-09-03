Петербургский бизнесмен стал чемпионом мира по курению сигар

Победителем седьмого по счету чемпионата мира среди курильщиков стал петербургский бизнесмен Александр Шагай, сообщает «Фонтанка.ру». Cigar Smoking World Championship проходил в хорватском городе Сплит с 1 по 3 сентября.

Участники соревновались в том, кто дольше остальных сможет непрерывно курить одну сигару. Россиянин с результатом 3 часа 6 минут и 15 секунд поставил мировой рекорд. Призом был кубок, сопоставимый по размеру с теми, что получают победители футбольных или теннисных состязаний.

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По правилам чемпионата, участники должны были обрезать и раскурить сигару за минуту и с помощью не более чем двух спичек. В процессе состязания дозволялось употреблять благородные спиртные напитки. Отметка, до которой следовало докурить, отмечалась завязанной бантом лентой.

Шагай, как пишет издание, уже во второй раз стал победителем этого чемпионата. Аналогичного титула также однажды был удостоен бывший депутат петербургского заксобрания Игорь Коровин.

Летом 2016 года в Венгрии прошел конкурс на самое быстрое выкапывание могилы. Жюри оценивало работу могильщиков по аккуратности и соответствию заданным размерам: 200 сантиметров в длину, 160 — в глубину и 80 — в ширину. Победители справились с работой за полчаса и отправились на международные состязания с соперниками из Чехии, Польши и Словакии.