Умер лауреат Пулитцеровской премии Джон Эшбери

Американский поэт, лауреат Пулитцеровской премии Джон Эшбери скончался в Гудзоне, штат Нью-Йорк. Об этом сообщает Associated Press в понедельник, 4 сентября.

Литератору было 90 лет. Как заявил его супруг Дэвид Кермани, Эшбери умер по естественным причинам.

Поэт получил Пулитцеровскую премию, а также Национальную книжную премию США за сборник стихотворений «Автопортрет в выпуклом зеркале», выпущенный в 1975 году. Его произведения переведены на множество языков, в том числе и на русский.

Эшбери также выступал литературным критиком, переводчиком и преподавателем словестности. Его статьи печатались в таких изданиях, как New York Magazine, Newsweek и New York Herald Tribune. Он также участвовал в поэтических чтениях, организованных американским художником и продюсером Энди Уорхолом.