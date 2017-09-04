Отрубившего кисть руки сотруднику МЧС москвича осудили на девять лет

Москвич Владимир Бутузов 32 лет признан виновным в покушении на жизнь сотрудника МЧС и приговорен к девяти годам колонии строгого режима. Об этом в понедельник, 4 сентября, «Ленте.ру» заявила Юлия Иванова, официальный представитель столичного главка Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, в ночь на 2 августа 2015 года во дворе одного из домов на улице Богданова в столичном районе Солнцево группа молодых людей спровоцировала конфликт с другой компанией, в которой находился пожарный.

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«Бутузов, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанес сотруднику МЧС множественные удары имеющимся при себе твердым предметом. Потерпевший был госпитализирован с рублеными ранами головы, туловища и стопы, а также с отсеченной левой кистью», — рассказала Юлия Иванова. Она добавила, что своевременно оказанная медицинская помощь позволила сохранить мужчине ногу, но он стал инвалидом

Нападавшие скрылись с места происшествия и были задержаны через несколько месяцев. Выяснилось, что удары наносил именно Бутузов, который незадолго до происшествия вышел из мест лишения свободы.

В июле 2016, вскоре после задержания, ему предъявили обвинение. Но ни на следствии, ни в суде обвиняемый свою вину не признал, и даже отказался давать показания. Несмотря на это, его вина была доказана полностью.