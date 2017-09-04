Дворовая горка убила восьмилетнего ребенка в Хабаровске

Детская горка, установленная в одном из дворов Хабаровска, упала и придавила восьмилетнего ребенка. От полученных травм мальчик скончался в больнице. Об этом в понедельник, 4 сентября, сообщается на сайте регионального следственного управления СК.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 238 УК («Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть человека»).

Инцидент произошел вечером 2 сентября. По версии следствия, работы по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома не отвечали требованием безопасности, поэтому горка находилась в аварийном состоянии. Проводится расследование.

Местный новостной портал «Провинция.ru» уточняет, что детская площадка, на которой играл мальчик, находится во дворе пятиэтажки на улице Руднева. Как рассказали изданию жильцы, месяц назад рабочие приводили в порядок дворовую территорию и перенесли горку в другое место, при этом не закрепив. Конструкцию, добавили они, установили на неровной и бугристой поверхности. Горка упала на ребенка, когда ее стали раскачивать другие дети.