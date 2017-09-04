СМИ узнали о законопроекте по выдворению иностранцев за нежелательное поведение

Совет Федерации готовит законопроект, согласно которому станет возможным выдворение иностранных граждан из России за «нежелательное поведение». Об этом в понедельник, 4 сентября, пишет газета «Известия» со ссылкой на источники в парламентских кругах.

Под «нежелательным поведением» подразумевается наносящая ущерб национальной безопасности деятельность. В частности, законотворцы акцентируют внимание на целенаправленном «разжигании национальной и религиозной ненависти и политической розни», потенциальное вмешательство в выборный процесс, а также «работа извне» с молодежью.

Отмечается, что этот термин также может быть применен и к российским гражданам и юрлицам — им в таком случае будет грозить административная или уголовная ответственность.

Журналисты выяснили, что этот проект готовятся внести в Госдуму в начале 2018 года. Он должен дополнить принятый в 2015 году федеральный закон «О нежелательных организациях», который ограничивает деятельность международной или иностранной неправительственной организации, представляющей угрозу основам конституционного строя России, ее обороноспособности или безопасности.

Собеседники «Известий» отметили, что данная инициатива является общепринятой в законодательной практике в странах Запада.