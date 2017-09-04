Члена ПАРНАС Мусу Садаева арестовали в Подмосковье

Одинцовский городской суд Московской области санкционировал арест члена федерального политического совета Партии народной свободы (ПАРНАС) Мусы Садаева, подозреваемого в краже в особо крупном размере. Об этом в понедельник, 4 сентября, в пресс-службе суда сообщили ТАСС.

«Одинцовский суд избрал Садаеву меру пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении. В нем также отмечается, что арест был избран судом 1 сентября. Согласно материалам дела, Садаев привлечен к уголовной ответственности по пункту «б» части 4 статьи 158 УК РФ («Кража»), наказание по которой предусматривает до 10 лет лишения свободы.

Как отмечает пресс-служба ПАРНАС, Садаев был задержан сотрудниками ОМОНа в ночь на 1 сентября, в своей московской квартире.

«Обыск продолжался до 6:00, были изъяты все средства связи, различные документы. К настоящему моменту известно только то, что задержание связано с его предпринимательской деятельностью», — говорится в опубликованном партией сообщении.