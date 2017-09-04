Мажоры на Porsche испортили газон у здания МГУ

В интернете появилась видеозапись, на которой видно, как кроссовер Porsche Cayenne входит в дрифт (управляемый занос) на газоне у главного здания МГУ, чем портит зеленое покрытие. Он опубликован в паблике richrussiankids («Богатые русские дети») в Instagram пользователем yuyy16.

Видеозапись сопровождается подписью: «Кажется у этих ребят накопились обиды к университету».

Действия водителя подпадают под статью 8.25 КоАП Москвы («Размещение транспортных средств на территории, занятой зелеными насаждениями») и наказываются штрафом в пять тысяч рублей (для физических лиц).