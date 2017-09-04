Обвиненная в мнимой болезни актриса Стелла Барановская умерла от рака

Скончалась актриса Стелла Барановская. Об этом в понедельник, 4 сентября, в Instagram сообщила автор-исполнительница и юрист Катя Гордон.

«Стелла умерла какой-то мученической смертью... в диких болях», — написала она.

A post shared by КАТЯ ГОРДОН (@katyagordon) on Sep 3, 2017 at 11:23pm PDT

По словам Гордон, у Барановской остался шестилетний сын Даня. По данным портала stuki-druki, ей было 30 лет.

Как отмечает телеканал РЕН ТВ, актриса боролась с онкологическим заболеванием. Гордон напомнила, что многие обвиняли Барановскую в шарлатанстве и сборе денег на лечение несуществующей болезни. «Анфиса [Чехова], Зара помогали как могли», — добавила правозащитница. «Ей помогали друзья... и жила она в нищете...» — подчеркнула Гордон.

В 2006 году Стелла Барановская сыграла девушку с иномаркой в фильме «Внук космонавта» Тамары Владимирцевой и Андрея Панина. Известна она стала после того, как в передаче «Прямой эфир» рассказала о своем диагнозе — острый лимфобластный лейкоз. Тогда она находилась в стадии ремиссии — по ее словам, ей помог метод детоксикации в одной из клиник США. Многие не поверили ей и обвинили в том, что она тратит собранные деньги на курорты.