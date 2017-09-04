Курс узбекской нацвалюты девальвировали в два раза

Центральный банк Узбекистана установил официальный валютный курс сума на уровне 8100 за доллар США. Об этом сообщили в пресс-службе регулятора.

Такой курс будет действовать с 5 сентября. На 4 сентября он составляет почти 4200 сум за доллар.

Регулятор отмечает, что такие меры приняты в соответствии с указом президента Шавката Мирзиёева о либерализации валютной политики. «Одним из приоритетных направлений государственной экономической политики в области дальнейшей либерализации валютного рынка является исключительное использование рыночных механизмов», — пояснили в Центробанке.

Материалы по теме Год Ислама не видать Что стоит за масштабными изменениями в Узбекистане

В августе этого года в Узбекистане ввели в обращение банкноту достоинством 50 тысяч сум. Уже тогда в ЦБ республики сообщили о планах провести в сентябре унификацию валютного курса.

Президент Мирзиёев проводит постепенную либерализацию валютного рынка с момента победы на выборах главы государства в 2016 году, пишет Reuters. Агентство поясняет, что до сих пор многие зарубежные компании воздерживались от инвестиций в узбекскую экономику из-за требования, которое обязывало большинство предприятий продавать иностранную валюту по официальному курсу и покупать ее по гораздо более высокому.