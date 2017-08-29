Узбекистан стал самой привлекательной для российского экспорта страной

Наиболее привлекательной страной для российского несырьевого неэнергетического экспорта стал Узбекистан. Об этом свидетельствуют материалы Российского экспортного центра (РЭЦ).

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На втором месте расположилась Польша, на третьем — Германия. В пятерке также находятся Турция и Индия. Всего в списке РЭЦ 135 стран, его замыкают Конго, Папуа — Новая Гвинея, Парагвай, Венесуэла и Зимбабве.

Для составления рейтинга использовались 14 показателей, среди которых — импорт из России, транспортная доступность, участие в торговых союзах, нетарифные ограничения, темпы роста ВВП, таможенный тариф.

В июле вице-премьер Аркадий Дворкович заявил, что рост несырьевого экспорта в России составляет 14 процентов против спада в прошлом году на 7,3 процента. Чиновник не уточнил, за какой период текущего года брались данные.

По информации РЭЦ, несырьевой неэнергетический экспорт РФ в 2016 году снизился на 7,3 процента к уровню 2015 года. Наибольший вес в нем имели алюминий и его сплавы, полуфабрикаты нелегированной стали, пшеница и пиломатериалы.