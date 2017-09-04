Спикер Рады заявил о продолжении попыток ввести визы с Россией

Спикер Верховной Рады Украины Андрей Парубий заявил, что введение биометрического контроля на границе страны не снимает с повестки дня вопрос о введении визового режима с Россией. Об этом в понедельник, 4 сентября, сообщает сайт «Гордон».

Парубий подчеркнул, что, по его мнению, ужесточение паспортного контроля «не снимает актуальности введения полноценных виз для граждан РФ». «Я и в дальнейшем держу этот вопрос на контроле и буду искать сторонников этого решения», — добавил он.

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1 сентября президент Украины Петр Порошенко ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) об усилении контроля за въездом и выездом из страны иностранцев, включая россиян, и лиц без гражданства, а также соблюдением ими правил пребывания в республике. Соответствующий указ от 30 августа размещен на сайте Порошенко в пятницу, 1 сентября.

Решение СНБО предполагает начало функционирования с 1 января 2018 года национальной системы биометрической верификации и идентификации граждан Украины, иностранцев и лиц без гражданства.

В мае стало известно, что ряд депутатов Верховной Рады убеждают коллег поддержать визовый режим с Россией.