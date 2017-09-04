Бизнес
 

Автоматические коробки передач для грузовиков Volvo начнут собирать в России

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Компания Volvo Trucks до конца года может запустить на заводе в России производство автоматических коробок передач (АКП) для грузовиков. По словам гендиректора «Вольво Групп Россия» Сергея Яворского, рассматривается организацию производства как на существующих мощностях, так и строительство предприятия с нуля. Об этом в понедельник, 4 сентября, сообщает «Прайм».

«Работа по локализации коробки передач идет уже давно. В прошлом году был подписан соответствующий меморандум. Мы, не дожидаясь подписания официальных документов, начали двигаться вперед», — цитирует агентство Яворского.

По словам гендиректора «Вольво Групп Россия», все будет идти запланированными темпами, до конца года процесс производства автоматических коробок передач будет налажен. В результате около 90 процентов техники, выпускаемой в Калуге, будет оснащаться АКП, собранными на местном предприятии.

Яворский также сообщил, что прорабатываются варианты экспорта АКП в страны СНГ, в частности, в Казахстан. Выход на другие рынки компания тоже рассматривает, однако это уже «перспектива следующего года», подчеркнул он.

Завод по производству грузовых машин компания Volvo открыла в 2009 году. В конце 2014 года был сдан в эксплуатацию предприятие по выпуску кабин для грузовиков. Оба завода работают в индустриальном парке «Калуга-Юг».

В конце марта 2017 года президент и гендиректор автоконцерна Volvo Car Russia Майкл Мальмстен рассказал «Ленте.ру» о планах локализовать в России сборку легковых автомобилей, а также организовать в нашей стране производство автокомпонентов.

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