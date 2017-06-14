Volvo приостановила выпуск экскаваторов в Калуге

Компания Volvo заморозила производство экскаваторов на собственном предприятии в Калуге. Об этом сообщил гендиректор акционерного общества «Вольво Восток» Сергей Яворский, передает ТАСС.

«Было принято решение заморозить на сегодняшний день производство экскаваторов в связи с низким спросом», — сказал Яворский.

Он отметил, что выпуск такой продукции зависит от ситуации на рынке, производство будет возобновлено «как только рынок оживет».

Завод по выпуску экскаваторов в Калуге концерн Volvo открыл в мае 2013 года. Это было первое в России предприятие компании по производству тяжелой техники. Завод выпускает пять моделей экскаваторов эксплуатационной массой от 20 до 48 тонн.

Предприятие по производству грузовых автомобилей Volvo и Renault, а также завод Volvo Group Cab Factory по производству кабин работают в индустриальном парке «Калуга- Юг». Заводы грузовиков Volvo Trucks и Renault Trucks были открыты в Калуге в 2009 году. В ноябре 2014 года Volvo Group открыла в Калуге завод по выпуску кабин для грузовиков стоимостью 90 миллионов евро.