Глава Volvo Car Russia Мальмстен предрек российскому авторынку рост

Положительная экономическая динамика способствует росту российского авторынка в ближайшую пятилетку. Об этом заявил президент и генеральный директор Volvo Car Russia Майкл Мальмстен в интервью «Ленте.ру».

«Мы замечаем положительные изменения в российской экономике. Я не верю во взрывной рост авторынка. Но его объем будем увеличиваться в ближайшие пять лет», — заявил Мальмстен. По его словам, Volvo планирует выйти на докризисный объем продаж к 2020 году.

Перспективы грядущего роста заставили компанию задуматься об открытии в России завода. «Логика автобизнеса заключается в том, чтобы размещать производство на растущих рынках. Поэтому Volvo исследует возможность наладить здесь производство автомобилей», — отметил Мальмстен.

В прошлом году в России было продано 1,42 миллиона легковых и легких коммерческих автомобилей. Прогноз АЕБ на 2017 год — рост рынка на четыре процента, продажи составят 1,48 миллиона машин.