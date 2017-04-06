Российскому авторынку предрекли медленное восстановление

Средние продажи новых автомобилей на один дилерский центр к 2022 году вырастут на 40 процентов по сравнению с 2016 годом. Но пиковые значения докризисных лет достигнуты не будут. Об этом заявила директор агентства Russian Automotive Market Татьяна Арабаджи, передает Rambler News Service.

«По новым автомобилям продажи в 2022 году при хороших, идеальных условиях уже не достигнут показателей предыдущих лет», — сказала она. По мнению Арабаджи, основным трендом ближайшего будущего станет расширение дилерской сети автопроизводителями. Количество дилерских центров вернется к докризисному уровню.

30 марта Глава Volvo Car Russia Мальмстен спрогнозировал рост российского авторынка. «Мы замечаем положительные изменения в российской экономике. Я не верю во взрывной рост авторынка. Но его объем будем увеличиваться в ближайшие пять лет», — заявил Мальмстен. По его словам, Volvo планирует выйти на докризисный объем продаж к 2020 году.

19 января президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Олег Мосеев заявил, что сеть автодилеров может лишиться 150 центров в текущем году. «В прошлом году мы потеряли 300 дилерских центров и ожидаем, что в этом году до 150 центров будет еще закрыто», — сказал он.

По данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), по итогам прошлого года в России было продано 1,4 миллиона новых легковых машин, что на 11 процентов меньше результата 2015-го. Спрос на автомобили на российском рынке падает четвертый год подряд.

