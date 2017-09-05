Подозрительный журналист попытался исчезнуть из кадра во время прямого эфира

Пользователь Twitter под ником @AyoTristan заметил во время интервью с футбольным тренером Ником Сабаном (Nick Saban) после игры человека в толпе, который пытался скрыться от камеры. На это обратило внимание издание Mashable.

Твит с видео собрал более 26 тысяч ретвитов и почти 40 тысяч лайков.

В комментариях объявился герой ролика: им оказался спортивный журналист Мануэль Ди Делеон (Manuel D. DeLeon). Судя по всему, ему предстоял серьезный разговор по телефону, и он, увидев объектив камеры, по какой-то причине решил «исчезнуть» из поля зрения.

Пользователей больше всего рассмешил тот факт, что, попав в кадр, Делеон поспешил отвести глаза. Юзеры отметили, что его выражение лица выражало подозрение и в толпе подобные эмоции выглядят крайне забавно.