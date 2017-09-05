Тепловоз в Марий Эл снес на переезде легковой Hyundai

На железнодорожном переезде в Медведевском районе Марий Эл произошло столкновение тепловоза с легковым автомобилем Hyundai. Об этом сообщается на сайте республиканского МВД во вторник, 5 сентября.

В результате ДТП два человека, которые находились в салоне автомобиля, были госпитализированы с тяжелыми травмами, отмечается в тексте.

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Столкновение произошло в 04:30 утра (местное время совпадает с московским) на 10-м километре дороги Йошкар-Ола — Козьмодемьянск. Обстоятельства происшествия уточняются.

По одной из версий, водитель машины заснул за рулем, передает РЕН ТВ.

Ранее, 18 июля, в Краснодарском крае пассажирский поезд Уфа — Новороссийск столкнулся с автомобилем Hyundai Accent. Водитель и пассажир машины скончались на месте. По предварительным данным. легковушка пыталась проскочить переезд перед подъезжающим к нему составом.