Два человека погибли при столкновении поезда с легковушкой на Кубани

На переезде в селе Мерчанское Крымского района Краснодарского края произошло столкновение пассажирского поезда с автомобилем Hyundai Accent. Об этом сообщается на сайте управления на транспорте МВД России по Южному федеральному округу во вторник 18 июля.

Водитель и пассажир легковушки скончались на месте.

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«Установлено, что машинист пассажирского поезда Уфа — Новороссийск применил экстренное торможение, но из-за недостаточного расстояния избежать столкновения не удалось», — отмечено в тексте. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

По предварительным данным, водитель Hyudai попытался проехать перед железнодорожным составом.

16 июня сообщалось о столкновении поезда с грузовиком на Сахалине. Погибли два человека, находившихся в машине. В девяти вагонах состава находились 180 человек. Никто из них не пострадал.