Более половины британцев стали безбожниками

Более половины подданных Великобритании — 53 процента — не исповедуют ни одну из мировых религий. Такие данные опроса общественного мнения приводит The Independent.

По сравнению с 2015-м, число неверующих британцев выросло на 5 процентов, по сравнению с 1983 годом — на 19 процентов. Как отмечает издание, многие призывают правительство сократить финансирование церквей и уменьшить их влияние на общественную жизнь.

За последнее десятилетие англиканская церковь потеряла свыше 100 тысяч последователей. При этом число британцев, называющих себя католиками, не меняется последние 30 лет. Католицизм в стране исповедует каждый десятый подданный.

В опросе общественного мнения участвовали почти три тысячи британцев.

Англиканская церковь представляет собой одну из ветвей западного христианства. В отличие от других стран, процесс реформации церкви в Англии был инициирован монархом. Генрих VIII таким образом хотел порвать связи с папой Римским и Ватиканом, укрепив свою власть. Английская церковь окончательно отделилась от Римско-католической и оформилась в англиканство во времена правления королевы Елизаветы I.