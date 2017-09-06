Культура
 

«Игру престолов» посмотрели нелегально более миллиарда раз

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Седьмой сезон сериала «Игра престолов» посмотрели нелегально более миллиарда раз. Такой результат показало исследование компании Muso, опубликованное на сайте.

Согласно исследованию, около 84 процентов нелегальных просмотров составляла доля стримов. Торрент-трекерами пользователи воспользовались в девяти процентах случаев, скачали иными способами — в 5,6 процентах случаев. Долю в 0,6 процента заняли частные торренты.

Отмечается, что первый эпизод сезона был нелегально посмотрен более 90 миллионов раз за первые 72 часа после трансляции. Последнюю серию за такой же промежуток времени посмотрели 120 миллионов раз.

Ранее, в августе, сообщалось, что премьеру финального эпизода седьмого сезона «Игры престолов» посмотрели более 16 миллионов зрителей. Это стало рекордом для сериалов.

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