Бывший СССР
 

Бывшему спикеру парламента Киргизии отказали в праве избраться президентом

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Ахматбек Келдибеков
Ахматбек Келдибеков

Члены рабочей группы Центральной избирательной комиссии Киргизии отказали бывшему спикеру Жогорку Кенеша (парламента страны) Ахматбеку Келдибекову в регистрации в качестве кандидата в президенты. Причиной стала непогашенная судимость политика. Об этом в среду, 6 сентября, сообщает портал KNews.

Советник Келдибекова Шаирбек Маматокторов подчеркнул, что решение ЦИК должен принимать коллегиально, путем голосования, как того требует закон «О Центральной избирательной комиссии КР». «В документе четко написано, что должны проголосовать все члены комиссии, входящие в рабочую группу. Кроме того, решение принимается на основании не менее двух третей голосов. В рабочую группу ЦИК входит 12 человек, но в голосовании принимали участие только — 8, еще четверо проголосовали по доверенности», — сказал Маматокторов. По его словам, по закону нельзя голосовать на основании доверенности. Кроме того, на заседании не было собрано достаточно человек для того, чтобы считать голосование состоявшимся и легитимным.

«На протест самого кандидата и его представителей глава ЦИК ответила, что в регламенте Центризбиркома разрешено голосование по доверенности. Таким образом, внутренний документ Центральной избирательной комиссии противоречит закону. С каких это пор внутренний порядок деятельности стал выше, чем конституционный закон? Такой подзаконный акт, как регламент, должен соответствовать основному документу, либо это просто незаконно. Этот факт еще раз подчеркивает предвзятое отношение ЦИК к Ахматбеку Келдибекову», — добавил Маматокторов.

По словам самого Келдибекова, он исполнил все требования Конституции: сдал экзамен на знание государственного языка, внес избирательный залог в 1 миллион сомов (840 тысяч рублей) и представил 54 тысячи подписей в свою поддержку. Политик отметил, что члены рабочей группы ЦИК даже не стали проверять достоверность подписных листов и по истечении 11 дней (по закону на проверку отводится 10 дней) рекомендовали членам ЦИК отказать в регистрации, мотивируя это тем, что у бывшего парламентария не погашена судимость.

Келдибеков заявил, что судимость его погашена, так как он уплатил штраф, не был приговорен к лишению свободы и не был осужден по тяжкой статье. «Поэтому я буду судиться с ЦИК, хотя и знаю, как работают наши суды. Более того, мы до сих пор не можем получить копию протокола заседания ЦИК, где принималось решение по мне», — цитирует Келдибекова портал KGinform.

Выборы президента Киргизии состоятся 15 октября 2017 года. До 1 августа на должность главы государства мог выдвинуться любой представитель партии или частное лицо. Действующий президент Алмазбек Атамбаев повторно баллотироваться не может, поскольку закон страны запрещает дважды занимать главную государственную должность.

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