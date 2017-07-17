Кандидат в президенты Киргизии назвал в числе приоритетов народный Курултай

Делегаты XI съезда политической партии «Ата-Журт» единогласно выдвинули бывшего спикера парламента Киргизии Ахматбека Келдибекова в кандидаты на пост президента страны. Об этом говорится в сообщении пресс-службы «Ата-Журт».

Келдибеков назвал своими приоритетами порядочную власть, справедливые суды, профессиональную армию, активное, интеллектуальное общество. Он пообещал в случае избрания на пост главы государства создать проект новой Конституции страны. «Восстановление справедливости мы начнем с незамедлительного внедрения в общественную жизнь института народного Курултая. Это не дань традициям, а проверенная временем живая связь власти с народом, возможность спокойно, вдумчиво подвести итоги прошлого, выработать стратегию будущего», — сказал он.

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Кандидат в президенты также заявил о необходимости судебной реформы, реформы прокуратуры. Главной своей целью на ближайшие шесть лет он назвал повышение качества жизни населения. «Мы можем и должны дать второе дыхание экономике и обеспечить новый прорыв», — подчеркнул Келдибеков.

В съезде «Ата-Журт» участвовало более 1200 делегатов со всей страны, мероприятие проходило в Бишкеке.

Выборы президента Киргизии состоятся 15 октября 2017 года. До 1 августа на должность главы государства может выдвинуться любой представитель партии или частное лицо. Действующий президент Алмазбек Атамбаев повторно баллотироваться не может, поскольку закон страны запрещает дважды занимать главную государственную должность.