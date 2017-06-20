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В Москву с государственным визитом прибыл президент Киргизии

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Владимир Путин, Алмазбек Атамбаев
Владимир Путин, Алмазбек Атамбаев

Президент России Владимир Путин и президент Киргизии Алмазбек Атамбаев, прибывший с государственным визитом, провели вечером в понедельник, 19 июня, неформальную встречу. Об этом, как передает РИА Новости, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. Он напомнил, что основная часть переговоров двух лидеров состоится во вторник.

Планируется обсудить международные проблемы, вопросы двустороннего сотрудничества, а также различные аспекты продвижения интеграционных процессов на евразийском пространстве.

Также лидеры стран, как ожидается, наметят меры по развитию сотрудничества в политической, торгово-экономической, культурно-гуманитарной и научной областях.

В частности, планируется принять декларацию об укреплении союзничества и стратегического партнерства между Киргизией и Россией, также соглашение в сфере здравоохранения, миграции, статистики и финансов.

На следующий день Атамбаев планирует встретиться с премьер-министром Дмитрием Медведевым. В ходе госвизита лидер Киргизии также посетит Башкортостан и Татарстан.

Атамбаев должен будет покинуть свой пост до 1 декабря 2017 года. Согласно конституции Киргизии, президент страны избирается на один шестилетний срок, причем один человек может только один раз в жизни занимать этот пост. Очередные выборы главы киргизского государства назначены на 15 октября.

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