Путин провел телефонные переговоры с президентом Киргизии

Президенты России и Киргизии Владимир Путин и Алмазбек Атамбаев провели телефонные переговоры. Об этом в понедельник, 24 апреля, сообщила пресс-служба Кремля.

Отмечается, что беседа состоялась по инициативе киргизской стороны. «Обсужден ряд актуальных вопросов двустороннего сотрудничества в политической и торгово-экономической областях», — говорится в публикации.

4 марта у Путина состоялся телефонный разговор с казахстанским коллегой Нурсултаном Назарбаевым. Собеседники обсудили ряд актуальных вопросов сотрудничества между двумя странами, в том числе в области энергетики, а также обменялись мнениями по вопросу урегулирования конфликта в Сирии.