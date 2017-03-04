Путин обсудил с Назарбаевым вопросы сотрудничества и сирийское урегулирование

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с казахстанским коллегой Нурсултаном Назарбаевым. Как сообщается на сайте Кремля, Путин выразил Назарбаеву признательность за теплый прием, оказанный в Алма-Ате 27 февраля.

Собеседники продолжили обсуждение «некоторых актуальных вопросов российско-казахстанского сотрудничества, в том числе в энергетической сфере».

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Президенты двух стран обменялись мнениями по сирийской проблематике, в частности, в связи с работой, проводимой в рамках женевского и астанинского процессов.

23-24 января в Астане состоялись первые переговоры делегаций вооруженной оппозиции и сирийского правительства при посредничестве России и Турции.

Российская делегация передала представителям вооруженной сирийской оппозиции предложения о поправках в Конституцию Сирии. По итогам встречи Москва, Тегеран и Анкара договорились о создании трехстороннего механизма контроля за соблюдением перемирия.