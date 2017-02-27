Востоковед рассказал о перспективах переговоров по Сирии в Астане

Переговоры в Астане по сирийской проблематике идут очень трудно, однако их начало — уже большое достижение для сторон конфликта. Об этом корреспонденту «Ленты.ру» рассказал научный руководитель Института Востоковедения РАН Виталий Наумкин.

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«Все в руках сирийцев, международные посредники делают для них очень много. Если сирийцы настолько разошлись, что не могут решать свои проблемы за столом переговоров — очень жаль. Третьего числа открылись переговоры в Женеве, на подиуме сидела и делегация сирийского правительства, и Высший комитет по переговорам, и "московская платформа", и "каирская платформа" — они сидели напротив друг друга. Это уже какой-то сдвиг, которого мы добились», — пояснил Наумкин. По его словам, решение этого конфликта нельзя назвать затянувшимся — например, стороны вьетнамского конфликта договаривались десятилетиями, и до сих пор не решены арабо-израильские противоречия.

Первые переговоры делегаций вооруженной оппозиции и сирийского правительства при посредничестве России и Турции прошли в Астане 23-24 января. Во время них российская делегация передала представителям вооруженной сирийской оппозиции предложения о поправках в Конституцию САР. Москва, Тегеран и Анкара договорились о создании трехстороннего механизма контроля за соблюдением перемирия в Сирии.