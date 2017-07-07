Президент Киргизии в 2016-м потратил на 100 тысяч долларов больше заработанного

Президент Киргизии Алмазбек Атамбаев в 2016 году потратил на 100 тысяч долларов больше, чем заработал. Данные о доходах главы государства приводит Кадровая служба республики, на них обратил внимание портал 24.kg в пятницу, 7 июля.

Согласно декларации, официальный оклад Атамбаева за год составил около 1,2 миллиона сомов (17 тысяч долларов). Вместе с тем за этот период президент потратил 8,3 миллиона сомов — 120 тысяч долларов. При этом указывается, что это собственные накопления главы государства.

В 2015-м президент потратил 34 миллиона сомов из накоплений — немногим менее 500 тысяч долларов.

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В декларации отмечается, что в собственности у Атамбаева находится строение площадью 116 квадратных метров и земельный участок в 2,7 гектара. Кроме того, есть еще многолетние насаждения на территории в 6,4 гектара. Они переданы в доверительное управление.

Близкие родственники киргизского лидера в 2016-м заработали 250 тысяч сомов (3 600 долларов) по основному месту работы. В качестве процентов по вкладам они получили 100 тысяч долларов, около 5 тысяч долларов в качестве дивидендов и 36 тысяч долларов в качестве доходов в результате гражданско-правовых договоров.

Алмазбек Атамбаев занимает пост президента Киргизии с декабря 2011 года.