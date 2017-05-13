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Пока все дома

Как главы государств постсоветского пространства чувствуют себя в кругу семьи

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Петр Порошенко с супругой
Петр Порошенко с супругой
Фото: Михаил Маркив / пресс-служба президента Украины / ТАСС

На днях жена президента Украины Марина Порошенко заявила, что намерена учредить в стране институт первой леди. Она призналась, что в связи с этим ей придется стать публичнее. А значит — более открытой должна стать и жизнь ее семьи. Супруга украинского лидера сразу же продемонстрировала готовность к откровенности и ознакомила общественность с предпочтениями мужа в еде. Оказалось, что Петр Алексеевич не балует себя кулинарными изысками и больше всего на свете любит домашние котлеты с гречневой кашей. В свое время его белорусский коллега — Александр Лукашенко — также обнародовал свой рацион, тоже весьма простой. Главное правило: на столе у лидера Белоруссии должны присутствовать только натуральные продукты. Что едят на обед главы бывших советских республик и как их встречают дома, изучала «Лента.ру».

Тридцать лет и три года

Во время записи интервью первой леди Украины дали посмотреть видео, записанное ее мужем накануне 8 Марта. В нем президент говорит о своих чувствах к ней. «Первая вещь — это любовь. И поверьте, мне очень повезло — я знаю, что это такое. Когда мне было 18 лет, я полюбил Марину, мы поженились, и уже 33 года вместе. И каждое утро я благодарю Бога за то, что он послал мне такую ​​любимую мою жену», — признался Порошенко. И никто не заподозрил его в лукавстве или игре на публику. Общеизвестно, что на украинском политическом Олимпе семья главы государства считается самой дружной и крепкой.

Марина и Петр Порошенко познакомились на студенческой дискотеке, устроенной в университете по случаю окончания зимней сессии. По их обоюдному признанию, это была любовь с первого взгляда. Однако встречаться будущие супруги начали лишь спустя полгода. И способствовала этому... картошка — на традиционной тогда для студентов уборке урожая они оказались в одном колхозе. Вскоре молодые люди решили пожениться. Но через неделю после подачи заявления в ЗАГС Петру пришла повестка из военкомата. Рядового Порошенко отпустили всего на десять дней, чтобы отгулять собственную свадьбу.

Первенец — Алексей — появился на свет, когда будущий президент Украины еще служил в армии. Но зато рождение последующих детей — дочек-близняшек Евгении и Александры и младшего сына Михаила — происходило буквально у него на глазах: Порошенко присутствовал на родах и, как мог, помогал жене. По словам Марины, в уходе за детьми она также всегда могла рассчитывать на мужа. «Он молодец — в любой момент мог заменить меня как маму. Он их разве что грудью не кормил», — вспоминает она.

Любовью за любовь

При этом жена украинского лидера отмечает, что как отец он достаточно жесткий. Хотя и придерживается демократичного подхода в воспитании. «Наши дети могут говорить все, что считают нужным, и будут услышаны», — подчеркивает Марина. Кстати, о себе она тоже говорит, как о требовательной матери. «Меня часто упрекают в том, что у моих детей слишком напряженное расписание, мол, я не даю им отдыхать. А я говорю, что ничего не делать они смогут и без меня», — делится она.

В большой семье Порошенко есть свои традиции. Во-первых, все праздники они отмечают только вместе. Правда, уже двумя кланами: у старшего сына Алексея есть жена Юля и двое детей — Петя и Лиза. А еще на каждый день рождения супруги Петр Алексеевич дарит ей романтическое путешествие. Марина не без гордости говорит, что они вдвоем уже объездили полмира.

Вообще, жена украинского президента считает себя счастливой. Марина говорит, что ее муж и есть та самая «каменная стена», укрыться за которой мечтает каждая женщина. Она ни разу не пожалела, что между семьей и карьерой (по образованию Марина — врач-кардиолог — прим. «Ленты.ру») выбрала первое. В противном случае неизвестно, смог бы достичь Порошенко таких высот. Ведь успех любого мужчины куется в тылу, надежность которого обеспечивает женщина.

Отцовское счастье

Конечно, не все сильные мира сего могут похвастать такой идиллией. Хотя у многих семейная жизнь начиналась по похожему сценарию. Например, белорусский президент Александр Лукашенко тоже познакомился со своей официальной супругой Галиной в юности. «В него столько девочек были влюблены, из-за этого мне доставалось ― мол, лучшего парня увела», ― рассказывала она. После школы оба поступили в Могилевский педагогический институт на исторический факультет. Поженились, когда Лукашенко получил диплом. Родили и воспитывали двоих детей ― сыновей Виктора и Дмитрия. Однако когда в 1994 году Александр Григорьевич стал президентом, жена вместе с ним в столицу не поехала, а осталась в селе Рыжковичи Шкловского района.

Галина утверждает, что сама приняла такое решение. Правда, не скрывает, что супруг и не настаивал на ее переезде. Она говорит, что довольно часто бывает в Минске, навещает детей и внуков, которых у Лукашенко семеро. Но в Дроздах (столичная резиденция Лукашенко ― прим. «Ленты.ру») хозяйкой себя не чувствует. «Конечно, я же там не живу», ― поясняет жена белорусского лидера.

В 2007 году место первой леди Белоруссии вдруг занял... третий сын президента ― Николай, которому на тот момент едва исполнилось четыре года. Рожденный вне брака мальчик (по слухам, мамой Коли является бывший личный врач Лукашенко Ирина Абельская ― прим. «Ленты.ру») сопровождает папу на торжественных мероприятиях и почти во всех официальных поездках, он побывал даже на Генеральной ассамблее ООН. Сам Лукашенко говорил по этому поводу: «Так у меня судьба сложилась. Вот он [Коля] привязан, как хвост, и это уже не первый год. Я в зарубежную командировку вынужден его брать, потому что он не будет спать, есть, дойдет до изнеможения. Он привязан к отцу».

Есть надо меньше

При этом белорусский лидер не обделен женским вниманием: ему приписывали романы с певицами, телеведущими и просто красивыми барышнями. В последнее время президент появляется на людях исключительно с девушками модельной внешности. По его словам, это сотрудницы протокольной службы. Одну из них — Дарью Шманай — чаще других видят рядом с Лукашенко. К примеру, на инаугурации красавица отвечала за рассадку приглашенных по местам.

Об окружающем его цветнике Лукашенко поведал в одном интервью: «Я ни на одном мероприятии не сижу с намыленной мордой среди чиновников. С одной стороны — сын, с другой — девчонка». На вопрос об отсутствии в Белоруссии первой леди Лукашенко заявил, что они с женой более 30 лет не живут вместе, но, несмотря на это, он официально состоит в браке и разводиться не собирается. А соответственно, и жениться тоже.

Тем более что в быту Александр Григорьевич вполне самодостаточен. Он сам выбирает себе гардероб, отдавая предпочтение отечественному производителю. «В первый президентский свой срок заказал себе костюм Brioni, и когда мне назвали стоимость… Я поставил задачу чиновникам: почему у нас не шьют? Пригласи ко мне закройщика, который может обмерить нестандартную фигуру. Пришла, трясущимися руками обмерила, с тех пор я только у нас шью», — рассказывал президент. Хотя встречаются в его наряде и иностранные детали. «Рубашка импортная, кто-то подарил. Ботинки от "Марко" (бренд белорусской обуви — прим. «Ленты.ру»). Носки не видно, черные, но импортные тоже. Галстук импортный, трусы — свои», — описывал журналистам свое облачение Лукашенко.

Да и в еде глава государства крайне непритязателен. Более того, он неоднократно утверждал, что есть надо как можно меньше. «Перестань жрать! В завтрак максимум три яйца и чашечка кофе, в обед — овощной суп. Ну, еще кусок мяса можно себе позволить, чтобы выполнять свои мужские обязанности, а вечером творог — и все», — рекомендовал Лукашенко.

Президент Белоруссии ведет здоровый образ жизни и ежедневно занимается спортом. «Говорят, нету времени у людей, но я не меньше людей занят, но минимум два часа в день на спорт — за счет сна, за счет чего угодно, но ты должен найти», — подчеркивал он. Кроме того, Лукашенко уважает сельскохозяйственный труд и периодически участвует в полевых работах. Например, в августе прошлого года в загородной резиденции белорусского лидера побывал американский актер Стивен Сигал, которого президент угощал собственноручно выращенной морковкой.

Восток — дело тонкое

А вот азербайджанский лидер — Ильхам Алиев — не пожелал расставаться с супругой Мехрибан даже на работе и недавно назначил ее на должность первого вице-президента республики. По мнению многих, теперь жену Алиева можно считать самой влиятельной женщиной Закавказья. Хотя в сети это событие и пытались высмеивать в духе «господин назначил меня любимой женой».

Поговаривают, что брак Ильхама и Мехрибан был не столько результатом большой любви, сколько обыкновенным расчетом. Якобы когда сыну всесильного Гейдара Алиева пришло время жениться, ему подобрали подходящую партию из интеллигентной бакинской семьи. По слухам, семейная жизнь молодоженов поначалу была омрачена поведением Ильхама, который в качестве протеста против навязанной воли отца ударился в кутежи. Говорят, что их отношения были весьма напряженными вплоть до последних лет. Так или иначе, у пары трое детей и четверо внуков.

Поженились Алиевы в 1983 году, когда Мехрибан была еще студенткой Московского медицинского института имени Сеченова, который она, кстати, окончила с красным дипломом. Вообще Алиева всегда отличалась тягой к учебе — школу она закончила с золотой медалью, а в 2005 году еще и получила ученую степень кандидата философских наук.

В отличие от супруги Порошенко, жена азербайджанского лидера всю жизнь занималась карьерой и общественной деятельностью. Первая работа Мехрибан была связана с ее профессией: на протяжении четырех лет она была сотрудником Московского научно-исследовательского института глазных болезней. В 1995 году Алиева основала и возглавила благотворительный фонд «Друзья культуры Азербайджана», через год учредила и стала редактором культурно-исторического журнала «Наследие Азербайджана». В 2002 году она была избрана президентом Федерации гимнастики республики, затем стала президентом Фонда Гейдара Алиева. Вскоре первая леди занялась парламентской деятельностью, став депутатом Милли Меджлиса. По мнению политологов, заняв пост вице-президента страны, Мехрибан достигла пика своей карьеры.

При этом все годы Мехрибан является настоящей иконой стиля. О ее красоте и безупречном вкусе без устали твердят стилисты и дизайнеры, а ее фотографии появляются на страницах мировых модных изданий. Многие сходятся во мнении, что ее очарование неподвластно времени — 51-летнюю Мехрибан нередко путают с дочерьми. Хотя злые языки утверждают, что нестареющая жена президента — всего лишь удачный пример пластической хирургии.

Киргизская жемчужина

Глава Киргизии Алмазбек Атамбаев устраивал свое семейное счастье дважды. Первой его женой была Буажар Тенизбаева, нынешняя — Раиса Атамбаева, на которой Атамбаев женился в 1988 году. Кстати, по доброй традиции, принятой у постсоветских лидеров, Раиса — тоже медик. От обоих браков Алмазбек Шаршенович имеет шестерых детей. Первая жена родила ему сыновей Сейитбека и Сейтека, а также дочерей Диану и Динару. От второго брака у президента сын Хадырбек и дочь Алия.

Последняя не так давно вышла замуж, о чем сообщила миру посредством соцсетей. «Я вообще терпеть не могу всякие смазливые фотографии парочек, именно поэтому за все четыре года у нас с Костей не было совместных фотографий. А еще я ненавижу писать на всеобщее обозрение о личной жизни. Но сегодня было особенно хорошо. Теплый ветер. Мы теперь муж и жена, готова принимать поздравления», — написала счастливая Алия.

Не любит распространяться о семье и ее отец. На вопросы о личной жизни, он чаще всего отвечает, что Бог послал ему умных детей. От дальнейших расспросов о семье киргизский президент уходит так же дипломатично. За время его президентства Раиса Атамбаева появлялась на публике считаные разы: в день инаугурации и во время визита мужа в Турцию.

Известно, что первая леди Киргизии родилась в России, на Урале. Позднее ее родители переселились в киргизский Ош и осели здесь. Раиса училась в Киргизском государственном медицинском институте, имеет ученую степень кандидата медицинских наук. Правда, супруга Атамбаева давно не работает, а занимается исключительно семьей. Президент не раз говорил, что очень любит блюда, приготовленные женой, поэтому по возможности предпочитает обедать дома.

Когда сын Кадыр закончил школу с золотой медалью, Атамбаев сказал: «Я не заметил, как сын учился, как закончил учебу». И поблагодарил супругу, подчеркнув, что все семейные заботы, включая воспитание детей, полностью лежат на ее плечах. Близкие к главе государства люди характеризуют его жену как умную и сдержанную женщину. Говорят, что после инаугурации она появилась на собрании его партии, обошла всех, каждому выразила благодарность за поддержку мужа и тут же сообщила, что общественной активности предпочтет заботы о быте президента.

Татьяна Кирсанова

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