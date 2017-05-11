Марина Порошенко рассказала о кулинарных предпочтениях мужа

Президет Украины Петр Порошенко больше всего любит котлеты с гречневой кашей и демократично подходит к воспитанию детей. Об этом сообщила жена главы государства Марина в телеинтервью «5 каналу», которое доступно на его YouTube-хостинге.

Супруга украинского лидера отметила, что ее заметная публичность в последнее время связана с намерением учредить на Украине институт первой леди. «Я хочу, чтобы им [институтом первой леди] гордились люди, и он объединял людей, и когда они говорили: "У нас классная первая леди" — это было независимо от фамилии», — сказала она.

Также Марина Порошенко назвала любимое блюдо мужа — домашние котлеты с гречневой кашей, а о себе сообщила, что другим сладостям предпочитает конфеты Roshen. По словам супруги президента, в их семье — демократия, и дети могут говорить все, что считают нужным. Кроме того, первая леди Украины назвала трогательным видео с записанным журналистами признанием мужа в любви. «Мы 33 года вместе, и каждое утро я благодарю Бога за то, что он послал мне такую ​​любимую жену», — сказал украинский президент.

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29 апреля сообщалось, что жена Порошенко станет телеведущей и будет вести спортивную рубрику в одной из программ на канале «Украина». Судя по опубликованному ролику, 55-летняя Марина должна делать вместе со зрителями зарядку. «И каждый украинец будет сильным и здоровым!» — пообещала она.

Марина Порошенко — председатель благотворительного фонда, инициатор проекта, направленного на социализацию детей с инвалидностью и создание для них доступной образовательной среды. Замужем за Петром Порошенко более 30 лет. У них четверо детей.

В основанный Порошенко холдинг Roshen входят ряд кондитерских фабрик, масломолочный комбинат «Бершадьмолоко», и Литинский племзавод. После неудачных попыток продать холдинг украинский лидер в начале 2016 года передал принадлежащие ему акции Roshen в управление траста Ротшильдов.