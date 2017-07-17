Игра на повышение

Предвыборная гонка в Киргизии — в самом разгаре. Заявления в ЦИК о регистрации в качестве кандидатов в президенты подали 25 человек. Что представляют из себя кандидаты, кого можно считать фаворитом президентской кампании, какие преступления вменяют претендентам на высший пост и какими должны стать первые шаги нового президента — разбиралась «Лента.ру».

Конкуренция растет

Первоначально предполагалось, что выборы президента Киргизии состоятся 19 ноября 2017 года. Однако представители местного парламента не учли, что выборы могут пройти в два тура. В этом случае действующий президент находился бы на посту дольше положенного срока, поэтому день голосования перенесли на 15 октября. До 1 августа на должность президента может выдвинуться любой представитель партии или частное лицо. Действующий президент республики Алмазбек Атамбаев повторно баллотироваться не может, поскольку закон страны запрещает дважды занимать главную государственную должность. Случай Киргизии уникален: исход выборной гонки предсказать невозможно, в отличие от подобных кампаний в других странах Средней Азии.

Судя по тому, что число зарегистрированных кандидатов стабильно растет, желающих занять место президента за оставшиеся две недели еще прибавится. На фоне десятков кандидатов выделяются фавориты, у каждого из которых есть сильный козырь. Выдвинутый социал-демократической партией Киргизии премьер-министр Сооронбай Жээнбеков — опытный политик, на стороне которого мощный административный ресурс и поддержка нынешнего президента Атамбаева. Богатейший бизнесмен Киргизии, представитель парламентской фракции партии «Республика — Ата-Журт» Омурбек Бабанов располагает обширным бюджетом для ведения предвыборной кампании. Профессор Токийского университета, дипломат Таалатбек Масадыков выдвинул свою кандидатуру самостоятельно; в отличие от остальных, он имеет авторитет на международном уровне и пользуется поддержкой киргизских военных.

Алмазбек Атамбаев Фото: Табылды Кадырбеков / Sputnik / РИА Новости

В списках кандидатов две женщины: бывшая министр образования и культуры Камила Шаршекеева и директор «Института общественного анализа» Рита Карасартова. Среди претендентов на пост главы государства не только чиновники и бизнесмены, но и общественник, пенсионер, правозащитник, временно безработный, преподаватель и другие. До 26 августа каждый должен собрать 30 тысяч подписей в свою поддержку, пройти тест на знание киргизского языка и внести на расчетный счет ЦИК избирательный залог — 1 миллион сомов (около 15 тысяч долларов). В 2011 году на пост главы государства претендовали 83 человека, и лишь 23 из них смогли получить официальные мандаты.

Самыми опытными кандидатами считаются член Комитета по международным делам Турсунбай Бакир уулу и омбудсмен Турсунбек Акун. Они уже участвовали в президентских выборах в 2000 году: тогда Турсунбай Бакир уулу набрал 0,96 процента (18 774 голосов), Турсунбек Акун – 0,44 процента (8 557 голосов). В 2005 году Турсунбай Бакир уулу снова попытал счастья и получил больше голосов — 3,93 процента (78 701 голосов).

Директор Института политической социологии Вячеслав Смирнов считает, что главная борьба за президентский пост развернется между Сооронбаем Жээнбековым и лидером фракции социал-демократической партии республики Чыныбаем Турсунбековым. «Киргизия — очень непредсказуемая страна. Самая, наверное, демократическая из бывшего Союза. Все о всех все знают и не боятся говорить вслух. При этом поддерживают всегда своих — родню или земляков», — сообщил эксперт «Ленте.ру».

Материалы по теме Тьма киргизская Как выживают в одной из беднейших стран Средней Азии

Говорить об однозначном успехе кого-либо из кандидатов еще рано, поскольку в Киргизии не завершился диалог между силами влияния и консенсуса пока не видно. Второй тур возможен в том случае, если представители «севера» с центром в Бишкеке и элиты «юга» с центром в Оше так и не смогут найти альтернативу.

Заместитель председателя молодежного парламента при Госдуме Елена Еракина считает, что президентские выборы пройдут в два тура, поскольку у каждого из фаворитов свои достоинства, и киргизов ждет непростой выбор. «Реальных кандидатов, безусловно меньше, чем два десятка заявленных, поскольку не все смогут внести крупную сумму в качестве избирательного залога. Для некоторых даже заявить о себе на предварительном этапе — пиар-акция», — прокомментировала ситуацию Еракина «Ленте.ру».

Эксперт считает, что предвыборная гонка непредсказуема, и не всегда побеждает даже политический тяжеловес: «У одного развит административный ресурс, у другого есть деньги и харизма. Очень многое зависит и от того, с какими обещаниями подойдут кандидаты к электорату».

За вами следят

Логично предположить, что у некоторых кандидатов помимо образцовых биографий, написанных специально для электората, есть еще и сомнительное прошлое. Например, в 2012 году в киргизские СМИ поступила жалоба на Сооронбая Жээнбекова и его семью. Группа жителей Кара-Кульджинского района обвинила клан Жээнбековых в безраздельной власти в регионе и просила компетентные органы «разобраться в беспределе», однако ход делу так и не дали. После беспорядков на юге Киргизии в 2010 году, в период, когда Жээнбеков занимал пост губернатора в Оше, журналисты уличили главу региона в присвоении трех миллионов долларов, выделенных на восстановление области. Помимо этого бывший начальник УВД Ошской области Абдылда Капаров обвинял клан Жээнбековых в попытке раздавать оружие на юге страны. В результате Жээнбековы подали в суд на бывшего главного милиционера области и выиграли дело.

Сооронбай Жээнбеков Фото: Василий Шапошников / «Коммерсантъ»

Другого кандидата в президенты — Омурбека Бабанова — неоднократно критиковали за контрабанду горюче-смазочных материалов в Таджикистан. После присоединения Кыргызстана к ЕАЭС таможенники зафиксировали увеличение объемов нелегального импорта нефтепродуктов из Казахстана: в 2013 году он достиг десятков тысяч тонн.

На минувшей неделе в ЦИК поступила жалоба: гражданский активист Мелис Аспеков заявил, что Бабанов выдвинут не политической организацией, а курултаем (народным съездом), что противоречит закону о выборах. ЦИК не принял во внимание эту претензию, поскольку агитационная работа еще не стартовала.

Среди кандидатов на пост президента Киргизии есть и самовыдвиженец — генеральный директор «Правозащитного центра имени Сергия Радонежского и Манаса Великодушного» Игорь Трофимов. Ранее он был задержан по подозрению в разжигании межнациональной, межэтнической и межрелигиозной вражды за пост в соцсетях.

С чем остается Киргизия после Атамбаева?

Чтобы не допустить раскола и межэтнических конфликтов после смены политического ландшафта, Алмазбек Атамбаев подписал стратегически важные документы о военно-техническом сотрудничестве между Москвой и Бишкеком. Они касаются создания единой системы противовоздушной обороны, подтверждения статуса объединенной военной базы России в Киргизии — все это стабилизирует политический курс республики при любом исходе президентских выборов.

Материалы по теме Губит людей вода Может ли в Средней Азии начаться война из-за водных ресурсов

В то же время Россия списала с республики 240 миллионов рублей долга. «Этот шаг направлен на стратегическое партнерство и развитие отношений между Россией и Киргизией, — заявлял спикер Госдумы Вячеслав Володин. — Что касается решения нашего президента по списанию долгов, мы его поддерживаем. Это решение, по мнению всех наших коллег, правильное, вне зависимости от того, какие политические силы они представляют».

Помимо диалога с Россией руководство Киргизии пытается наладить контакты с европейскими и американскими партнерами. В начале июля представители Киргизии и Венгрии заключили соглашение об экономическом сотрудничестве между странами, призванное стимулировать международную торговлю. Атамбаев неоднократно приглашал в республику представителей крупнейших корпораций США для запуска и реализации взаимовыгодных проектов в республике.

В Киргизии одной из главных проблем остаются кадры: после оттока русскоязычного населения в 1980-1990-х годах в стране сложилась непростая экономическая обстановка. Местные специалисты так и не смогли доказать профессионализм и подтвердить высокую квалификацию, поэтому за три десятка лет во многих системах страны требуются реформы.

Жительницы Оша готовятся к голосованию Фото: Андрей Стенин / РИА Новости

Что реформировать будем?

«Я не так давно была в Киргизии, — говорит Елена Еракина, — и очень многих молодых людей вдохновляет тема евразийской интеграции. На мой взгляд, эта тема будет одной из ключевых, на которую обратит внимание новый президент страны». Она добавила, что глава государства наверняка предпримет шаги для и поднятия экономики и интеграции рынков сбыта Киргизии. Неслучайно действующий президент поддержал Сооронбая Жээнбекова с юга страны. «Это важно для сохранения единства, к тому же на юге Киргизии большое количество избирателей. Сам факт того, что выдвиженец представляет юг, — уже большой плюс для него».

Учитывая, что в республике сильна клановая позиция, вновь избранному президенту придется маневрировать и искать альтернативу между политическими силами, чтобы Киргизия избежала возможного кризиса. В стране уже дважды случался открытый политический конфликт, два президента были изгнаны из республики. Поэтому киргизские элиты готовы искать консенсус: высокая конкуренция и большое число кандидатов — это игра на повышение ставок.

