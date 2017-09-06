Бывший СССР
 

Социопат восстановит стертое граффити времен Майдана в центре Киева

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Украинский художник под псевдонимом Социопат восстановит свои граффити времен Майдана на фасаде мебельного салона на улице Грушевского в центре Киева. Об этом он написал на своей странице в Facebook, внимание на пост в среду, 6 сентября, обратила внимания газета «Вести».

Мужчина отметил, что добро на восстановление «Иконы Революции» дал министр культуры Украины Евгений Нищук. «Наконец у меня будет время и пространство, которого мне не хватало в ту ночь на Груше, чтобы сделать качественные рисунки», — отметил Социопат.

Художник отметил, что приступит к работе как только будут улажены все формальности.

Сообщения об исчезновении граффити, сделанных во время протестов 2013-2014 года на фасаде люксового магазина мебели «Эмпориум», стали появляться в соцсетях вечером 2 сентября. На стенах, в частности, были изображены портреты классиков украинской литературы Тараса Шевченко, Леси Украинки и Ивана Франко в образе протестующих. Рисунки считались экспонатами Музея Майдана.

На следующий день после этого на улицу Грушевского вышли недовольные активисты, которые забросали магазин яйцами, разбили стекло и пытались поджечь покрышки у входа. Кроме того, фасад был заново зарисован надписями «Никогда так больше не делай», «Здесь был Майдан, и он тут будет вечно» и «Не сотрешь нас». Здание взяла под охрану полиция.

Майданом называют массовые выступления, прошедшие зимой 2013-2014 годов в Киеве и ряде других городов. Акции сопровождались столкновениями с силами правопорядка. В ходе тех событий погибли более 100 человек. В результате массовых волнений на Украине произошла насильственная смена власти.

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