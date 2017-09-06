Американские полицейские пристрелили напавшего на собаку тигра

В американском штате Джорджия полицейские пристрелили тигра, который появился в одном из районов Атланты. Об этом сообщает BuzzFeed News.

Местная жительница рассказала, что проснулась от лая своей собаки на заднем дворе. В окно она увидела свет от проблесковых маяков. «Я высунула голову за дверь, чтобы понять, что происходит. Один из патрульных закричал на меня, чтобы я немедленно спряталась в доме», — поделилась очевидец.

После этого женщина снова услышала дикий лай своей собаки. «Тогда, я думаю, тигр и напал на пса, а копы начали стрелять», — добавила она.

В настоящее время полицейские пытаются выяснить, откуда в густонаселенном районе города появился тигр. По словам офицеров, животное могло убежать лишь из расположенного неподалеку зоопарка. Однако его сотрудники заявили, что всех их питомцы находятся в клетках.

В ходе атаки тигра собака не пострадала.