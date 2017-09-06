Сотрудники ФСИН и СОБР в Петербурге предстанут перед судом за торговлю оружием

В Петербурге завершено расследование уголовного дела в отношении бывших сотрудников региональных управлений ФСИН и СОБР Михаила Светлова и Михаила Мошкина, а также местных жителей Леонида Светлова, Максима Романова и Павла Пешкова, которых обвиняют в незаконной торговле оружием. Об этом в среду, 6 сентября, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель Следственного комитета России (СКР) Светлана Петренко.

В зависимости от роли каждого, они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных частями 1 и 3 статьи 222 УК РФ («Незаконный оборот оружия и боеприпасов»), части 3 статьи 226.1 УК РФ («Контрабанда»), части 3 статьи 223 УК РФ («Незаконное изготовление оружия») и части 1 статьи 222.1 УК РФ («Незаконный оборот взрывчатых веществ и взрывных устройств»).

Материалы по теме Топорная работа Самые популярные орудия преступления в России Механизмы исполнения Из каких «стволов» совершались самые громкие заказные убийства в России

«В 2015 году злоумышленники приобрели значительное количество огнестрельного оружия и боеприпасов в странах Евросоюза, передали неустановленным лицам, которые незаконно переместили указанное оружие через границу РФ, где в дальнейшем осуществляли их хранение и сбыт», — сказала Петренко.

Следствие считает, что обвиняемые выезжали в Словацкую Республику, где в одном из магазинов в Братиславе приобретали 10-15 единиц боевого огнестрельного оружия, затем за доплату примерно в 50 евро сотрудник магазина деактивировал «стволы», вставляя в ствол шпильки, придавая тем самым оружию статус «оружия для стрельбы холостыми патронами».

Благодаря этому соучастники могли передвигаться с ним по территории Словакии и другим странам Евросоюза без получения специального разрешения. Затем оружие доставлялось ими к границе России в город Нарва, где передавалось неустановленным лицам из Эстонии. Затем обвиняемые въезжали на территорию России без оружия.

По словам Светланы Петренко, эстонские соучастники передавали оружие местным социально неблагополучным гражданам, проживающим на приграничной территории. За вознаграждение примерно в 10 евро за один «ствол» они пешком переносили оружие через пропускной пункт, не проходя досмотр, а затем размещали его в тайниках на приграничной территории России.

Как считает следствие, оттуда оружие забирал и перевозил к себе домой в Санкт-Петербург Михаил Светлов, затем оно незаконно ремонтировалось и хранилось у Светлова дома, на работе и в автомобиле, а также поступало к соучастникам на реализацию. Цена одной единицы оружия составляла 100-150 тысяч рублей.

В ходе расследования уголовного дела сотрудники МВД и ФСБ изъяли из незаконного оборота более 100 единиц иностранного огнестрельного оружия, в том числе пистолеты Glock, Walther, SIG Sauer, Browning, Beretta, пистолеты-пулеметы Scorpion, винтовки системы Mauser, оружейные стволы, несколько тысяч боеприпасов и взрывчатые вещества.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.