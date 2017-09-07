Россия и Япония отменят двойное налогообложение

Россия и Япония в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) подпишут около 40 соглашений, среди которых конвенция об избежании двойного налогообложения. Об этом рассказал министр экономического развития Максим Орешкин, сообщает РИА Новости. Он добавил, что эти договоренности переведут экономические отношения между странами «на новый уровень».

По его словам, российско-японские экономические показатели демонстрируют положительную динамику. В частности, товарооборот между двумя странами за первое полугодие 2017 года увеличился на 15 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2016 года и превысил 8 миллиардов долларов.

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По словам Орешкина, Российский фонд прямых инвестиций и Японский банк для международного сотрудничества создали совместный фонд с капиталом в 1 миллиард долларов.

Перед началом ВЭФ помощник российского президента Юрий Ушаков анонсировал подписание по итогам переговоров лидеров РФ и Японии «солидного пакета двусторонних документов», включая конвенцию об устранении двойного налогообложения.

Проект конвенции в августе был одобрен правительством России, и Минфину было поручено подписать ее от имени российского кабмина.