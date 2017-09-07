Абэ предложил Путину вдвоем решить проблему с мирным договором

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что всего за год в отношениях России и Японии удалось сделать то, что не получалось последние 70 лет, передает ТАСС.

Глава японского правительства, выступая на пленарной сессии Восточного экономического форума, отметил, что «если продолжать такие шаги еще один год, а затем еще один год», то впереди можно будет увидеть «блестящее будущее российско-японских отношений, раскрывших имеющийся потенциал в полной мере».

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«Именно поэтому мы обязаны поставить точку в такой ненормальной ситуации, когда у нас до сих пор нет мирного договора», — отметил он, предложив российскому лидеру Владимиру Путину «вдвоем выполнить эту обязанность».

В завершении своего выступления Абэ призвал «открыть новую эру японско-российских отношений».

ВЭФ-2017 проходит во Владивостоке с 6 по 7 сентября. В форуме принимает участие Владимир Путин, в числе гостей — премьер-министр Японии Синдзо Абэ, президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин и президент Монголии Халтмаагийн Баттулга.

По итогам окончания Второй мировой войны между Москвой и Токио не заключен мирный договор. Основным препятствием для подписания документа является нерешенный спор вокруг южной части Курил, а именно крупнейших островов: Итуруп, Кунашир, Шикотан и группа Хабомаи.