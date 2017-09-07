Актер Дональд Сазерленд получит «Оскар» за заслуги в кино

Американская киноакадемия объявила лауреатов почетной премии «Оскар» за выдающиеся заслуги в кинематографе. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Одним из лауреатов стал 82-летний актер Дональд Сазерленд. За свою карьеру он снялся более чем в 140 фильмах, среди которых — «Джонни взял ружье», «Военно-полевой госпиталь М.Э.Ш.», «Казанова Феллини», «Зверинец», «Ограбление по-итальянски», «Гордость и предубеждение» и франшиза «Голодные игры». При этом артист ни разу не был номинирован на «Оскар».

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Почетная награда также присуждена режиссеру и сценаристу Чарльзу Бернетту («Забойщик овец»), режиссеру Аньес Варде («Без крыши, вне закона», «Счастье», «Клео от 5 до 7») и оператору Оуэну Ройзману (работал над такими лентами, как «Изгоняющий дьявола», «Тутси», «Телесеть» и «Французский связной»).

Награды вручат победителям 11 ноября. Почетный «Оскар» ежегодно присуждается кинематографистам за яркий вклад в кинематографическое искусство и за выдающуюся службу киноакадемии. В 2016 году статуэтки удостоился, в частности, китайский и гонконгский актер Джеки Чан.