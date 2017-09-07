78-летний японец вручную сшил школьные ранцы из 150 деталей

Японский бренд «Цутия кабан», производящий школьные ранцы ручной работы из натуральной кожи, выпустил новую коллекцию. Об этом сообщает Nippon.com.

Японский предприниматель Цутия Кунио основал компанию по производству школьных ранцев более пятидесяти лет назад. Бренд выпускает традиционные школьные ранцы из натуральной кожи, каждый из которых сшит из 150 деталей из кожи и полиуретана. Изделия проходят более 300 производственных операций, многие из которых выполняются вручную. По принятой в Японии традиции, ученик младших классов, как правило, носит один ранец с шести до двенадцати лет. «Мы не можем себе позволить брак даже в одном ранце на пять сотен. Для покупателя купленный им ранец — единственный», — комментирует Цутия Кунио.

Фото: Nippon Communications Foundation 1 /4

В августе 2017 года российский бренд City Vagabond представил дебютную коллекцию ранцев с жестким корпусом из пластика в форме многоугольного кристалла. В линию вошли ярко-розовые, черные и белые модели.