Российский бренд выпустил рюкзак в форме ярко-розового кристалла

Российский бренд City Vagabond представил дебютную коллекцию городских аксессуаров. Об этом «Ленте.ру» сообщил представитель пресс-службы бренда в среду, 9 августа.

В линию вошли ярко-розовые, черные и белые рюкзаки с жестким корпусом из пластика в форме многоугольного кристалла. Предлагаются варианты с глянцевой либо матовой поверхностью. Внутри рюкзака предусмотрены карманы для гаджетов: ноутбука с диагональю 13 дюймов, документов формата А4, отделения для проводов и наушников, ручек и паспорта, а также фиксатор для бутылки с водой. Вес рюкзака составляет около одного килограмма. Аксессуары поступят в продажу на сайте марки в середине августа по цене 8400 рублей.

Фото: пресс-служба City Vagabond 1 /3

Летом 2017 года компания American Tourister выпустила детский чемодан для ручной клади с пластиковым корпусом в линейке под названием The Cars III. Аксессуар украшает изображение персонажа одноименного мультфильма. Также в линейку вошли рюкзаки и пеналы.