Тайский «Человек-паук» спас мотоциклиста от смерти под колесами машин

Видео: @ABC / Twitter

Мужчина в костюме Человека-паука в Таиланде спас мотоциклиста, сбитого машиной. Видео публикует Arutz Sheva. После аварии автомобиль остановился не сразу. Пострадавший оставался лежать на проезжей части. К нему из ниоткуда подбежал человек, переодетый в супергероя, и помог избежать смерти под колесами других транспортных средств. О состоянии мотоциклиста не сообщается.

Человек-паук — вымышленный персонаж, один из самых популярных супергероев. Является героем многочисленных комиксов и нескольких фильмов.