Избивший попутчицу за шорты турок получил четыре года тюрьмы

Суд Стамбула приговорил к трем годам и десяти месяцам тюремного заключения мужчину, который в общественном транспорте ударил одетую в шорты женщину. Об этом сообщает Hürriyet Daily News.

По словам осужденного, он посчитал подобный предмет летнего гардероба неприемлемым.

Инцидент произошел в сентябре 2016-го в автобусе. Абдуллах Чакироглу ударил пассажирку по лицу. Произошедшее зафиксировала камера видеонаблюдения, установленная в транспорте.

Пострадавшая, работавшая медсестрой в больнице, подала иск, и Чакироглу задержали, однако впоследствии суд постановил освободить его. Это вызвало возмущение общественности, и в октябре мужчину снова задержали.

Ношение турчанками шорт часто вызывает возмущение граждан, придерживающихся консервативных взглядов.