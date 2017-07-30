Стамбульские женщины устроили шествие против ограничений в ношении одежды

Несколько сотен женщин в Стамбуле устроили акцию протеста против насилия и ограничений в одежде. Об этом сообщает агентство Reuters.

Марш прошел под названием «Не мешайте мне одеваться». Многие из участниц держали вместо транспарантов джинсовые шорты на вешалках в качестве примера одежды, которую в последнее время стали считать «неприемлемой», хотя ранее Стамбул считался относительно толерантным городом.

Одним из наиболее растиражированных в местных СМИ случаем стал июньский инцидент, когда местную жительницу в автобусе избил мужчина за то, что на ней в священный для мусульман месяц Рамадан была «неподходящая» одежда.

В сентябре 2016 года эксперты из социологического центра Pew Research Center опубликовали исследование, по данным которого жители многих мусульманских стран вполне терпимо относятся к женщинам, отступающим от требований ислама в вопросах одежды. Более половины жителей Турции и Туниса высказались за то, чтобы женщины одевались как им угодно (56 и 52 процента соответственно). В Саудовской Аравии и Ливане эти показатели лишь немногим меньше (47 и 49 процентов соответственно).