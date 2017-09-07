Twitter заставят проверить всех россиян

Социальную сеть Twitter обяжут проанализировать деятельность российских аккаунтов в период президентских выборов США, заявил заместитель председателя комитета по разведке в сенате Марк Уорнер. Об этом сообщает The Next Web.

Результаты исследования соцсеть должна будет предоставить американскому Сенату.

Представители Twitter отказались комментировать информацию.

Накануне, 6 сентября, Facebook опубликовал информацию о том, что обнаружили подозрительную деятельность российских аккаунтов в период с июня 2015 по май 2017 года. Всего было найдено 470 фальшивых профилей, которые таргетировали рекламные посты на американскую аудиторию и могут быть причастны к продвижению кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не причастен к заказам рекламы в Facebook.

Россию неоднократно обвиняли во вмешательстве в выборы президента США. Американские журналисты и чиновники утверждали, что «русские хакеры» якобы похитили корреспонденцию демократов и опубликовали в интернете, а также пытались проникнуть в электронную систему подсчета голосов. Москва все подобные обвинения последовательно отрицает.