Глава ЦИК отреагировала на информацию об изъятии из почтовых ящиков листовок

Глава Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова обратилась к городским властям Москвы, Мосгоризбиркому и правоохранительным органам. Поводом стала появившаяся информация об изъятии из почтовых ящиков агитматериалов независимых кандидатов. Об этом в четверг, 7 сентября, сообщает сайт ЦИК.

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«Сразу после того, как мне стало известно об этой вопиющей ситуации вечером 6 сентября, я немедленно обратилась к руководству города Москвы, московским правоохранительным органам и в Мосгоризбирком с настоятельной рекомендацией срочно принять все необходимые меры по выявлению и наказанию злоумышленников и предотвращению распространения в Москве в преддверии муниципальных выборов подобного рода противоправных действий», — заявила Памфилова. Она добавила, что ситуация остается на контроле. Столкнувшихся с такого рода нарушениями призвали обращаться на горячую линию.

О фактах изъятия из почтовых ящиков листовок независимых кандидатов ранее сообщил ряд СМИ.

В Единый день голосования, 10 сентября, в Москве пройдут выборы муниципальных депутатов.