Умер сооснователь дома Yves Saint Laurent

Сооснователь французского дома Yves Saint Laurent Пьер Берже скончался в возрасте 86 лет. Об этом сообщает Sky News.

Он умер во сне в своем доме в Сен-Реми-де-Прованс на юге Франции.

Бизнесмен и меценат познакомился с модельером Ивом Сен-Лораном в 1958 году, после они стали любовниками. Через четыре года ими был основан дом моды Yves Saint Lauren (современное название — Saint Laurent Paris).

Берже и Сен-Лоран прекратили отношения в 1976 году, но оставались деловыми партнерами. До 2002 года Берже возглавлял модный дом в должности генерального директора. После ухода Сен-Лорана из дома моды в 2002 году Берже стал президентом фонда Fondation Pierre Bergé-Yves Saint Laurent. За несколько дней до смерти Сен-Лорана в 2008 году они заключили гражданский союз.

Берже был награжден орденом Оранских-Нассау, орденом «За заслуги», орденом Искусств и литературы (командор) и орденом Почетного легиона. Также он был почетным президентом Парижской национальной оперы и послом доброй воли ЮНЕСКО.