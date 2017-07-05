Умер итальянский дизайнер Раффаэле Боррьелло

В Париже скончался итальянский дизайнер Раффаэле Боррьелло. Об этом сообщает WWD со ссылкой на его друга. По его словам, у модельера произошел сердечный приступ, а смерть наступила в результате осложнений после операции. Время и место похорон пока не определены. Других комментариев от представителей модельера не поступало.

В последнее время Боррьелло сотрудничал с маркой Shanghai Tang, где занимал пост креативного директора женской линейки одежды.

Бывший председатель компании Рафаэль ле Манес де Чермонт (Raphael le Masne de Chermont) выразил свои соболезнования по поводу смерти модельера. «Я никогда не видел его в плохом настроении, он всегда был добрым, позитивным и поощрял свою команду», — приводит его слова The Viralistics.

В прошлом Боррьелло сотрудничал с такими марками, как Sonia Rykiel, Balmain, Yves Saint Laurent и Gucci.