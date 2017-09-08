Ударившую малыша на детской площадке петербурженку отправили под домашний арест

Суд в Петербурге отправил под домашний арест 30-летнюю женщину, подозреваемую в избиении трехлетнего мальчика на детской площадке. Об этом говорится в сообщении СК, поступившем в редакцию «Ленты.ру» в пятницу, 8 сентября.

Ей вменяется хулиганство. Следователь настаивал на избрании в отношении нее меры пресечения в виде содержания под стражей в СИЗО.

По данным СК, женщина, приехавшая в Петербург из Новгородской области, днем 4 сентября на детской площадке поссорилась с местной жительницей. В ходе конфликта подозреваемая распылила смесь из газового баллончика женщине в лицо и ударила ногой ее сына. Потерпевшая с ребенком обратились в медицинское учреждение, где им назначили амбулаторное лечение.

СМИ отмечали, что ссора между женщинами произошла из-за того, что пострадавшая сделала замечание выгуливавшей свою собаку подозреваемой.

В ближайшее время фигурантке дела будет предъявлено обвинение.