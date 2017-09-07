Следствие попросит арестовать пнувшую ребенка в Петербурге женщину

Следствие планирует арестовать 30-летнюю женщину, которая пнула в живот трехлетнего ребенка в Санкт-Петербурге. Об этом в четверг, 7 сентября, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель Следственного комитета России (СКР) Светлана Петренко.

«В ближайшее время следствие намерено обратиться в суд с ходатайством об избрании ей меры пресечения в виде заключения под стражу», — сказала Петренко.

6 сентября стало известно, что в отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело. Расследование ведется по части 1 статьи 213 УК РФ («Хулиганство»).

По данным следствия, 4 сентября на детской площадке, расположенной около одного из домов по Дивенской улице, произошел конфликт между двумя женщинами, в ходе которого подозреваемая распылила газ из баллончика в лицо местной жительнице и ударила ногой в живот ее сына.

Пострадавшие обратились в больницу, женщине потребовалась помощь окулиста.

СМИ отмечали, что ссора между женщинами произошла из-за того, что пострадавшая сделала замечание выгуливавшей свою собаку подозреваемой.