Защищавшая свою собаку женщина пнула трехлетнего ребенка в Петербурге

В Петербурге женщина ударила ногой трехлетнего ребенка, якобы защищая свою собаку. Об этом в среду, 6 сентября, сообщает «Фонтанка».

Инцидент произошел накануне около 12:00, когда мальчик вместе с матерью гулял на детской площадке на Дивенской улице. В это время на площадку вышла проживающая в соседнем доме 30-летняя женщина, которая выгуливала свою собаку. Обеспокоенная мать сделала ей замечание. В результате между женщинами завязалась словесная перепалка, а затем хозяйка собаки ударила ребенка и брызнула из газового баллончика в лицо его матери и прибежавшему из ближайшего дома на помощь охраннику.

В результате мальчика госпитализировали в детскую городскую больницу, а его матери потребовалась помощь окулиста. Нападавшую задержал прибывший на место происшествия участковый. Женщину доставили в отделение полиции, но позже отпустили. При этом сотрудникам правоохранительных органов задержанная заявила, что потерпевшие первыми напали на ее собаку и она просто хотела защитить животное.

В настоящее время по данному факту проводится проверка.